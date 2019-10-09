شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض «فسيفساء سفينة نوح» احتفالاً باليوم العالمي للبريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسئولو صفحة متحف الموزاييك – تحت الإنشاء – على «فيس بوك» باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، عرض قطعة فسيفساء سفينة نوح مصورة على طابع بريد تصور سيدنا نوح عليه السلام وهو يطلق الحمامة الفسيفساء الأصلية من كنيسة سان مارك فينيسيا إيطاليا وتؤرخ إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للبريد.

وعرض المتحف فسيفساء تصور الإلهة الرومانية منيرڤا إلهة الحرب على أنها منيرڤا السلام وهو طبقا للفنان الذي نفذها هو السلام والرخاء الذي تستمتع به.