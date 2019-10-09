شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد تخرج الدفعة الأولى من دبلوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم تقييم الأثر البيئي للمشروعات في أفريقيا بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، لدمج الإطار المهني للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجال البيئي، كما قامت بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الوزارة وكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والأساتذة.

وأكدت «فؤاد» أن وزارة البيئة المصرية حريصة على تبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء في دعم العمل البيئي في أفريقيا، ودمج البعد البيئي في قطاعات التنمية، من خلال التوجه نحو الدمج الفعال للشباب في العمل البيئي، كما أعربت عن تطلعها الدائم لمد أواصر التعاون مع جامعة القاهرة ودورها الفعال في خدمة قضايا المجتمع المصري والقارة السمراء من خلال تقديم الخبرات والبحوث العلمية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بخريجي الدفعة من أبناء الوزارة، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا بجانب أعباء عملهم ليفيدوا بعلمهم الوطن ويساعدوا في دعم الشباب الأفريقي في مجال الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن التعليم والتعلم والعلم هم أساس التغلب على التحديات والأزمات.

وأوضحت «فؤاد» أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع جامعة القاهرة من خلال كلية الدراسات الإفريقية العليا في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبادل الزيارات العلمية.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة أن البيئة أصبحت ذات بعد اقتصادي كبير مما دفع للتوسع في التعاون بين الجامعة والوزارة، حيث يعد البروتوكول فرصة لتوسيع جهد الجامعة والوزارة نحو توطيد البعد البيئي في الجامعة والتي كان لها السبق في العمل على الملفات الأفريقية.

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في نهاية الحفل، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، درع تكريم لوزيرة البيئة على جهودها في دفع العمل البيئي، كما أهدت كلية الدراسات الأفريقية العليا درعها للتميز.

كما التقت فؤاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ضمن مشاركتها في حفل التخرج، حيث أشادت «فؤاد» بدور جامعة القاهرة في دعم العمل البيئي، مؤكدة أن وزارة البيئة تتخذ عددا من الإجراءات للعمل على رفع الوعي البيئي للمواطن وخاصة الشباب من خلال دمج البعد البيئي في مناهج الكليات ومشروعات التخرج.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل حاليًا على دعم المشروعات البيئية للشباب ومنها دعم طلاب كلية الهندسة في إعداد نموذج لسيارة تعمل بالكهرباء وكذلك تشجيع البحث البيئي في انتاج وحدات خاصة بتدوير المخلفات بكلية العلوم والهندسة ودمج البعد البيئي في مشروعات التخرج وخاصة لطلبة كلية الإعلام، بالإضافة إلى دور الجامعة في مجال الاستشارات الخاصة بالمشروعات البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية زيادة التعاون بين الوزارة والجامعة لتغيير الثقافة والمفاهيم حول العديد من موضوعات البيئة والتي أصبحت ذات بعد اقتصادي، مستشهدة بتجربة تحويل قش الأرز من ملوث للهواء بحرقه إلى منتج له قيمة اقتصادية واستثماره كمشروع اقتصادي للمزارعين بكبسه وبيعه والاستخدامات الاقتصادية له كعلف وسماد ولب الورق.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء خطة الوزارة لدمج القطاع الخاص في عملية إدارة المحميات الطبيعية لتحقيق استفادة سياحية واقتصادية واستدامة للموارد وانشاء نادي العلوم للصغار ليتعلموا معنى المحميات الطبيعية واستدامة استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في تخصصات الجامعة وتطلعه للتوسع في التعاون لرفع الوعي البيئي، قائلا: «نحن نؤمن بتطوير محتوى التعليم والشراكة مع الجامعات الدولية إضافة إلى أن جامعة القاهرة حصلت على عدد من الشراكات مع جامعات كبرى خلال السنوات الماضية».