شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «أسبوع المناخ الدبلوماسي».. وزيرة البيئة تستعرض جهود إدارة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللقاء المفتوح مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من رواد الأعمال في المجال البيئي، الذي يعقد ضمن فعاليات مبادرة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «أسبوع المناخ الدبلوماسي»، بالتعاون مع المبادرة المصرية الألمانية «محادثات المناخ في القاهرة»، وذلك بحضور السيد إيفان سوركو، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة في مجال إدارة المخلفات كما عرضت قصص نجاح منظومة المخلفات الزراعية والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز بتحويله إلى كمبوست وأعلاف ومنتجات اقتصادية أخرى، كما أكدت على اهتمام الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية من خلال إنشاء وحدة الجمعيات الأهلية بالوزارة والتي تعمل على بناء قدرات الجمعيات وتنميتها علاوة على قيام الوزارة بدعم مشروعات التخرج البيئية لعدد من طلبة كلية الهندسة كأحد سبل دمج المجتمع في مجال حماية البيئة.

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وأضافت أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات خاصة لاتخاذ إجراءات فعلية من خلال عدد من الوزرات كالصناعة والصحة والمالية والبيئة لوضع خارجة طريق للحد من استهلاك أكياس البلاستيك.

وتطرقت الوزيرة إلى دور الوزارة في الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسبل الوصول إلى حلول بيئية ومستدامة كبديل لها وطرح تجربة محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة والتنوع البيولوجى كما تمت مناقشة رؤية ودور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حماية البيئة من وجهة نظر كل من الوزارة وشركاء أسبوع المناخ وطرح جهود تطويرها بالإضافة إلى طرح فرص ريادة الأعمال في مجال إدارة المخلفات للجمعيات والشباب.

وخلال اللقاء، أكد كل من ممثل الإتحاد الأروبى والسفير الألمانى على دعمهم للعمل البيئي في مصر وإيمانهما بدور الجمعيات الأهلية في حماية البيئة المصرية معربين عن سعادتهم باللقاء لعرض استراتيجية مصر في إدارة المخلفات الصلبة والحد من استهلاك البلاستيك.