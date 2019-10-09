شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مناطق قطع المياه في فيصل الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه عن انقطاع المياه عن مناطق شارع فيصل. ومن المقرر أن يتم قطع الماء لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحاديه عشر مساء يوم الجمعة الموافق 11/10/2019 وحتى الساعه السابعه صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019، وذلك لقيام الشركة باعمال اصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل امام كفر طهرمس في اتجاه ميدان الجيزة . وتضم مناطق قطع الماء: Advertisements -بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبدالعال. - منطقة مساكن منتصر. - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم. - شارع مدكورحتى شارع حسن محمد.

واهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع حيث توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.

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