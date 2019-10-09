شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور مركز التدريب والمحاكاة التابع لسكك حديد ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مركز التدريب والمحاكاة التابع لسكك حديد ألمانيا «دويتشه بان» ببرلين.

Advertisements

واطلع الوزير على عملية التدريب لكوادر «دويتشه بان» على قيادة القطارات والتعامل مع التحديات والأزمات المختلفة، كما اطلع عن كثب على طبيعة تدريب الكوادر بنظام التعليم المزدوج والذى يتميز بالجمع بين الجانبين الأكاديمى والعملى بهدف توفير أفضل الكوادر في هذا القطاع الحيوى.

وأجرى الوزير زيارة تفقدية بمقر محطة قطارات برلين الرئيسية واستمع من مسؤولى «دويتشه بان» عن تصميم المحطة وادارتها من الناحية الفنية والتجارية وكذا السماح لشركات اوروبية وألمانية مختلفة باستخدام خطوط السكك الحديدية التابعة لـ«دويتشه بان».

كما بحث الوزير خلال لقائه مع مسؤولى «دويتشه بان» إمكانية الاستعانة بإمكانيات الشركة الألمانية في مراجعة التصميمات المعمارية والفنية المشروعات الحديثة في مصر في قطاع النقل والسكك الحديدية مثل مشروع محطة بشتيل الجديد وغيره من المشروعات.