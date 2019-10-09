شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «نور حياة» لمكافحة ضعف وفقدان البصر بالدقهلية: تستهدف 120 ألف تلميذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة «نور حياة» لصندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار تحت شعار «هنور طريقهم» في مدارس محافظة الدقهلية.

وبدأت المبادرة بتلاميذ المرحلة الابتدائية في مركز منية النصر، بحيث يتم الكشف على التلاميذ في كل فصل من خلال الأطباء والمتخصصين، وقياس نظر التلاميذ.

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وقال خالد البهنساوي، منسق صندوق تحيا مصر في محافظة الدقهلية، إن مبادرة «نور حياة» بدأنا فيها من شهر يوليو بقوافل كبار السن، وانتقلنا من أول أكتوبر في قوافل المدراس، ونهدف للكشف على 120 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية، وتنفيذ أكثر من 12 ألف نظارة خلال العام الدراسي 2019/2020.

وأضاف «أننا نستهدف المدارس والمراكز الأكثر احتياجا، وبدأنا من منية النصر، وسوف نكمل في دكرنس وشربين وميت سلسيل حتى نصل إلى المنصورة بنهاية العام الدراسي.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تفقد المبادرة غدا الخميس في مدارس منية النصر.