شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مبنى محكمة العبور الجزئية الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأربعاء، كلاً من المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية، وذلك في حضور المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور.

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ويعد مبنى المحكمة إضافه جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل والتي شملت العديد من المحاكم خلال العام الجاري، حيث يشمل التطوير الذي تقوم به وزارة العدل محورين، الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائياً ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمة عامة من حيث سعة المبنى وموقعه والكثافة السكانية المحيطه به وعدد المترددين عليه والمستفدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات مميكنة للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتي يحتاجها المتعاملين مع المحكمة، وذلك كله في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.

ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوي يتضمن محكمة الأسرة و2 قاعه جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية.

جدير بالذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلًا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بالوسائل التقنية اللازمة.

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية

افتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية