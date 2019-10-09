شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق أول بوابة إلكترونية لوظائف المعلمين (الشروط والمستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إطلاق أول بوابة الكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة «العمال والموظفين» وكذلك المتطوعين لخدمة العملية التعليمية من أولياء الأمور وغيرهم وكذلك طلاب السنوات النهائية بكليات التربية للتعرف على المؤهلات والخبرات المطلوبة بسوق العمل.

وأعلنت الوزارة تفعيل الرابط الإلكترونى الخاص ببوابة الوظائف من هنا.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، البدء في تسجيل المتقدمين للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، وذلك من خلال البوابة الالكترونية للوظائف التي تم اطلاقها الأربعاء، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن هذه البوابة ستتيح استكمال البيانات المطلوبة للمقبولين لمدة ثلاثة شهور وفى حالة عدم استكمال البيانات سيتم الاستعانة بمن يليه في التقديم من خلال البوابة الإلكترونية والتى تعد قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم.

وأكد عمر أن قيمة التعاقد ستحددها جهة حكومية ولكن لا تطبق قانون الخدمة المدنية ولكن تطبق قانون العمل المصرى، مشيرا إلى أن قيمة التعاقد ستكون أعلى من المسابقات الماضية.

وأعلن عمر أن البوابة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى ويمكنها استبعاد البيانات الخاطئة وغير المكتملة بشكل أوتوماتيكى، وهناك فترة مخصصة للتحقق من المستندات المرفقة للبيانات للتأكد من حقيقتها بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الأمنية والسجل المدنى وغيره.

وتابع عمر أن يشترط للتقدم لوظائف المعلمين، أن يكون المتقدم عضوا نقابيا، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

وأضاف أنه ستتم إتاحة هذه البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة والدولية، للاستعانة بها عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من جودة المتقدمين.

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وأكد عمر أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على جميع التساؤلات بدءًا من الأربعاء، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلم من نتيجة مسابقة العقود.

وأعلنت وزارة التعليم أنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).

وأوضحت أنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين والفنين والعمال)، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.

كما يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ويجب ان يكون المتقدم مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين)، ويجب إلا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين أو تعاقد )، ويجب إلا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).

وتشمل المستندات المطلوبة والتى يجب أن تقدم نسخة ضوئية منها على البوابة الالكترونية بإمتداد PDF /JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب، وهى المؤهل الدراسى، وشهادة الميلاد المميكنه، وبطاقة الرقم القومي سارية، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين)، وصحيفة حالة جنائية، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).

بالإضافة إلى شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين)، وشهادة الموقف من التجنيد اوالخدمة العامة (غير سارى على المتطوعين)، ومستند اثبات محل الاقامة في حالة الاختلاف عن الرقم القومى (إيصال كهرباء / غاز / مياة / هاتف / عقد إيجار موثق ...)، وكارنية نقابة المعلمين ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة (غير سارى على المتطوعين).

وتشمل المستندات المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها (دبلوم / ماجستير / دكتوراه)، واي مستندات أخرى داعمة لملفك مثل (التدريب/الخبره/ التطوع/...).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها في مسابقة المعلمين الجديدة، وتشمل اختبارات الحاسب الألى واختبارات اللغة والمواد المؤهلة بكل تخصص على حدة.