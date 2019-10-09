شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تشهد «يوم النصر» بالإسكندرية.. ودقيقة حداد لروح طلعت زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بحضور الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، والفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، ووفد من جيل أكتوبر من أبناء مدينة الثغر بدأت بالوقوف دقيقة حداد حزنا على رحيل الفنان طلعت زكريا.

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وقالت «عبدالدايم» إن روح أكتوبر حاضرة في الوجدان باعتبارها نموذجًا للصمود والإصرار على تجاوز التحديات، وأضافت أن الإقبال الجماهيري على احتفالات الثقافة بذكرى الانتصارات يعكس الوعي الوطني لشعب مصر بمختلف شرائحه العمرية والاجتماعية، ويؤكد إيمانه بفكرة الانتماء ورغبته في مواصلة بناء الوطن، واشادت بالاحتفالية التي تصور جانبا من بطولات جيش مصر الباسل.

من جانبه، قال الفنان إسماعيل مختار، إن الاحتفالية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش العظيم حتى تحقيق الانتصار، كما تجمع الكثير من القيم السامية التي تحث على العمل لتحقيق ازدهار البلاد.

يشار إلى أن احتفالية يوم النصر من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية وأداء هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى من إخراج ومشاركة في الأداء إسلام عبدالشفيع، وتشمل مشاهد غنائية جماعية وفردية وفقرات شعرية يصاحبها لقطات وثائقية عن الانتصار الخالد.