شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تطلق فعاليات الدورة 35 من الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة 35 من فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة والتى تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد وتحل عليها دولة اسبانيا كضيف شرف وذلك بمسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، وبحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية ونخبة من السينمائيين المصريين والأجانب.

قالت «عبدالدايم» إنه على مر العصور احتفظت مصر بهويتها المتفردة، وكنتيجة للطبيعة الجغرافية تشاركت مع عدد من الدول في الانتماء إلى حوض البحر المتوسط حيث تتشابه الشعوب في مجموعة من المقومات التراثية والاجتماعية وتاتى هذه النسخة من المهرجان لتعزز قيم التواصل بينهم، مشيرة ان فن السينما منذ نشأته ينقل المشاهد إلى عالم السحر والابهار ويعد اسلوباً لتشكيل الوعى ووسيلة فاعلة لغرس المبادئ السامية في النفوس، وتوجهت بالتحية للناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان وفريق العمل على الجهود التي يتم بذلها من اجل ظهور الفعاليات بالشكل اللائق بمكانة مصر امام العالم.

Advertisements

من جانبه، قال رئيس المهرجان إن المهرجان أحد وسائل قوى مصر الناعمة للتواصل مع محيطها الاورو متوسطي على مدار ٣٥ عاما وضيف شرف هذه الدورة هي السينما الاسبانية بعراقتها وفنانيها ووجه التحية لوزارة الثقافة على دعم ورعاية المهرجان.

وخلال الافتتاح كرمت وزير الثقافة مجموعة من نجوم السينما في مصر ودول البحر المتوسط هم نبيلة عبيد، محمود قابيل، المخرج محمد فاضل، اللبنانى رفيق على، التونسى رشيد فرشيو، والاسبانيان هوجو سيلفا والمخرج كولدو سييرا، كما سلمت جوائز مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو.

تضمن حفل الافتتاح استعراض بعنوان 100 سنة ثورة وتناول صورا مضيئة في تاريخ الوطن بدءا من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو.