شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة العاشر من رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، شن حملات لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات بعدد من الوحدات السكنية، وضبط الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بمشاركة شرطه التعمير، وشرطة المرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة ورؤساء الأحياء بالمدينة.

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وقال المهندس خالد شاهين إن الحملات أسفرت عن تنفيذ عدد (21) قرار إزالة مخالفات متنوعة للوحدات السكنية بالحي السادس بالمدينة، وكذا إزالة المظاهر العشوائية، كما أسفرت الحملات عن ضبط وإعدام عددٍ من المواد الغذائية الفاسدة، وأخذ عينات من مواد أخرى، كما تم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تمت إزالة جميع المخالفات التي استهدفتها الحملات، ومنها «التند المخالفة- تقفيل بلكونات- استحواذ على بعض الأماكن الزراعية»، وتشميع المحال المخالفة لإشتراطات التراخيص، وإزالة جميع المخالفات من الباعة الجائلين والمعتدين على أراضي الدولة، وإزالة الإشغالات على الطرق، حيث تمت إعادة الطرق والأرصفة لوضعها الطبيعي.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات ليل نهار للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات بمدينة العاشر من رمضان