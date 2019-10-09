شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعة لطوائف الكنائس المعتمدة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.



ويلزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها بواقع 6 كنائس ومباني بمحافظة الإسكندرية و2 بمحافظة الجيزة و6 بمحافظة المنيا و5 بمحافظة سوهاج و7 بمحافظة بني سويف، ومبنى واحد بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك عدد من الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها ولم تقدم بشأنها مستندات ملكية بواقع 5 كنائس ومباني بمحافظة أسوان 3 بمحافظة أسيوط و4 بمحافظة الإسكندرية و2 بمحافظة السويس ومثلهما بكل من القليوبية والمنيا وسوهاج وبني سويف وكنيسة واحدة بمحافظة المنوفية، ومبنيين بالإسكندرية بعد استيفاء واستئداء حقوق الدولة بالنسبة لهما، وذلك خلال مدة أربعة أشهر.

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وتتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على كنيسة مارمرقس بمحافظة بني سويف، وفور إتمام تلك الأعمال تستخرج الطائفة المختصة شهادة تفيد السلامة الإنشائية للكنيسة من الجهات المختصة، وتعرض تلك الشهادة على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات، وينطبق الأمر نفسه على كنيسة الأخوة بالمنيا مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة بالنسبة لها وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.



كما تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على كنيسة الأخوة الإنجيليين بالمنيا وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس ومبنى خدمات (3) الملحق بكنيسة مارجرجس (المطرانية) ببني سويف، على أن تصدر الجهات القائمة على شؤون التنظيم بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنه ترخيص بالهدم، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وينطبق الأمر ذاته على الكنيسة الرسولية بسوهاج ومباني الخدمات (1) و(2) بكنيسة مارجرجس (المطرانية) وكنيسة الأخوة الإنجيليين ببني سويف شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت وألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها.