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التضامن تطلق مبادرة لدمج الأطفال بلا مأوى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة دمج وتواصل بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأقيمت آخر الفعاليات بمجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

شهدت الفعاليات مشاركة 8 مؤسسات فى 7 محافظات هى الإسكندرية والجيزة، البحيرة، دمياط، أسيوط، بنى سويف، الغربية، بمشاركة 200  من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجًا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.

وتهيب وزارة التضامن بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية.

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