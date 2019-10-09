شكرا لقرائتكم خبر عن التوجيه المائى بالوادى الجديد ينظم ندوات لأئمة المساجد للتوعية بترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم التوجيه المائى بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجه ودرب الأربعين بالوادى الجديد العديد من ندوات التوعية حول ترشيد استهلاك المياه تحت عنوان "نقطه مياه تساوى حياة" بحضور شيوخ وأئمة المساجد بالمحافظة، ضمن استكمال خطة التوجية المائى للترشيد والتوعية.

وأوضح التوجيه المائى أهمية المياه باعتبارها أساس الحياة على سطح الأرض ونشر الوعى المائى بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.

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وأكد مدير عام الأوقاف بالمحافظة فى كلمته لشيوخ وأئمه المساجد على ضرورة الإكثار من الخطب الدينية لنشر ثقافة الوعى الدينى فى ترشيد استهلاك المياه.

ويقوم التوجيه المائى بتنفيذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.