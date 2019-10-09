شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أسماء الأعضاء الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين ، عن أسماء المحامين الجدد ممن اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم ، حسب آخر كشوف واردة إلى لجنة القبول بالنقابة، وذلك طبقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة ومصلحة الطب الشرعي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وبدأت مصلحة الطب الشرعى فى إرسال كشوف بأسماء جميع المحامين الذين خضعوا للكشف الطبي من فرعيات الجمهورية للتأكد من صحة وسلامة من يقيد بنقابة المحامين لأول مرة، بعد التنسيق مع الدكتور هشام عبدالحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي، لتوريد البيانات والنتائج أولاً بأول لكل حالة على حدة.
يذكر أن النقابة العامة للمحامين تنظم حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد،فى السبت الأول من كل شهر ،بقاعة اتحاد عمال مصر ،وذلك بحضور النقيب العام سامح عاشور.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحامين تعلن أسماء الأعضاء الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالأقاليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.