شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تدريبى بين المركزى للمحاسبات المصرى وديوان المحاسبة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الجهاز المركزى للمحاسبات، فى اللقاء التدريبى الذى ينظمه الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية حول "التدقيق المبنى على المخاطر" وذلك بهدف تعزيز الوعى بأهمية الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلى فى نظام المحاسبة والرقابة المالية، خلال الفترة من 13-17 أكتوبر 2019.

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ومن المقرر أن يغادر وفد من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى السعودية للمشاركة فى اللقاء التدريبى، فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهاز المصرى والديوان العام للمحاسبة بشأن تنظيم اللقاءات التدريبية وتبادل الخبرات في مجال العمل الرقابى ويعد هذا هو اللقاء الرابع للقاءات التي تم تنظيمها خلال عام 2019.