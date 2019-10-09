مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 9 أكتوبر حتى الجمعة 11 أكتوبر 2019. أظهرت خرائط التنبؤ اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من جنوب الصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر. Advertisements كما أشارت خرائط يومى 10 و11 أكتوبر، احتمال سقوط أمطار خفيفه على جنوب سيناء.





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