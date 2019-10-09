شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء..أمريكي وبريطانى ويابانى لتطويرهم بطاريات الليثيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ، إن العلماء جون جودينوف وهو أمريكى الجنسية،وستانلى وتنجهام وهو بريطانى الجنسية ، وأكيرا يوشينو وجنسيته يابانى ، فازوا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون.
وقالت الأكاديمية ، فى بيان منح الجائزة التى تبلغ قيمتها 9 ملايين كورونة سويدية (906 آلاف دولار) "هذه البطارية خفيفة الوزن التى يعاد شحنها تستخدم الآن فى جميع أنواع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول والسيارات الكهربية".
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