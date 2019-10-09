شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام ألمانية: مقتل شخصين فى إطلاق نار أمام معبد يهودى بمدينة هالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية"، نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، مقتل شخصين فى إطلاق نار أمام معبد يهودى فى مدينة هالة والشرطة الألمانية تؤكد أن العملية مستمرة. Advertisements كانت أكدت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن صحيفة بيلد الألمانية، أن مدينة هاله شهدت منذ قليل، إطلاق نار أمام معبد يهودى.

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