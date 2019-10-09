شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يغرم "جونسون آند جونسون" 8 مليارات دولار لتسببها فى تكبير ثدى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت هيئة المحلفين فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية بتغريم شركة "جونسون آند جونسون" مبلغ 8 مليارات دولار كتعويض لرجل اتهم الشركة بإعطائه دواء تسبب له فى تكبير حجم ثديه، دون تحذيره بأعراضه الجانبية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، وقال دفاع المجنى عليه نيكولاس موراى البالغ من عمره 26 عاما، إن شركة يانسن للأدوية التابعة لـ جونسون آند جونسون تضع "عمولة على المرضى" فى تسويق دواء ريسيبردال المتخصص فى علاج الذهان.

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ومن جانبها، تعتزم شركة جونسون آند جونسون الطعن على الحكم، الذى قالت إنه "مبالغ فيه بشكل صارخ".

وتواجه الشركة الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية تتعلق بزرع الشبكات المهبلية وأخرى تتعلق بمساحيق للأطفال يقال إنها مشوبة بمادة الحرير الصخري، فضلا عن نزاع قضائى مستمر حول دور الشركة فى أزمة إدمان الأفيون فى الولايات المتحدة.