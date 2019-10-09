شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع إلى بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى.

ومن المنتظر، أن يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب إلى بيان هام من الحكومة.

وكان الدكتور "عبد العال" أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".