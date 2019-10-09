شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح التقدم بمسابقة العقود المؤقتة على أكبر بوابة إلكترونية للوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة التقدم وتسجيل البيانات فى مسابقة العقود المؤقتة والتى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المدارس وصل عددهم إلى 120 ألف خريج للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية من خلال الدخول على الرابط التالى..اضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات للتواصل المباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

