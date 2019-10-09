صور| رئيس وزراء اليونان في زيارة لمجمع الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

زار رئيس وزراء اليونان وحرمه والوفد المرافق لهما، أمس، كنيسة مارجرجس بمجمع الأديان في مصر القديمة، على هامش زيارتهم لمصر.

وحسب بيان، اليوم، كان في استقبالهم سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، وعصام رجب مدير عام مصر القديمة.

وقالت قنصوة، إن الزيارة استمرت حوالي ٤٥ دقيقة تجول خلالها رئيس الوزارء والوفد المرافق له بجميع أرجاء الكنيسة وأبدوا إعجابهم بها، وبجهود وزارة الآثار في الحفاظ على تراث مصر العظيم.

جدير بالذكر أن كنيسة مارجرجس شهدت مسار رحلة العائلة المقدسة وهي الكنيسة المستديرة الوحيدة بمصر، ومشيدة في القرن العاشر الميلادي، على قمة البرج الروماني بحصن بابليون، بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة.​