محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن مجلس النواب والشعب المصري بأكمله يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في المعركة التي يقودها للحفاظ على مياه النيل، مضيفا: "نقف خلف السيسي ومعه، والشعب كله يجب أن يقف خلف الرئيس".
وأوضح وهدان، في بيان اليوم، أن أزمة سد النهضة تشكل تهديدًا خطيرًا ليس فقط للأمن المائي المصري، بل للأمن القومي على وجه الشمول لما سينتج عنه من أخطار كارثية، لذلك يعتبر ملف مياه حوض النيل من أخطر الملفات وأهمها للدبلوماسية المصرية وهو أمر مصيري لمصر.
وأضاف "وهدان" أن كل مؤسسات الدولة والشعب المصري بمختلف طوائفه وأفكاره واتجاهاته يدعمون القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل القرارات والمواقف التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "النواب": كل الدعم للرئيس السيسي في الحفاظ على حقوقنا المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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