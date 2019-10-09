وصول رئيس الوزراء ووزيري الري والخارجية إلى مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، إلى مجلس النواب، يرافقه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري؛ لإلقاء بيان متوقع أن يكون حول تطورات ملف سد النهضة.
كان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رفع جلسة أمس الثلاثاء، بعد أن استمرت 9 ساعات، تضمنت استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حكوميًا بعنوان (مصر تنطلق.. ويستمر العمل)، كشف عن الوضع الاقتصادي للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة في إصلاح هيكل الاقتصاد المصري وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
كما تضمنت الاستماع إلى كلمات النواب والمناقشات على بيان الحكومة. وقال "عبد العال" للنواب في نهاية الجلسة: "أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، سيحضرون الجلسة العامة الأربعاء؛ لإلقاء بيان مهم جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور".
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