غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في 6 أكتوبر 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قطع المياه عن عدة مناطق، غدًا لمدة 12 ساعة.
وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن قطع الخدمة، يشمل عدة مناطق: (إسكان أبناء الجيزة- الإسكان الاجتماعي 800 فدان - ابني بيتك - المنطقة الصناعية الخامسة)، غدا من الساعة 7 صباحًا وحتى 7 مساءً.
وتابع الجهاز، أن قطع الخدمة لإجراء أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير المحاور الرئيسية وتنفيذ أعمال صناعية عليها.
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