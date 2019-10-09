أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول موقف علاوات أصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول موقف علاوات أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وقالت رزق الله، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب "العلاوات الخمس" العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.