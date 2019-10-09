أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زين الدين، إنه يجب وضع خطة عاجلة وشاملة بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والمحافظين لإزالة الأسواق العشوائية، خاصة أن هذه الأسواق تعوق حركة سير القطارات وتعرض حياة المواطنين والباعة الجائلين لخطر الموت تحت عجلات القطارات، مُطالبًا الحكومة بالإسراع فى إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة سير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لو صدرت إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف لهرول جميع المحافظين لتنفيذ إشارة الرئيس، متسائلا: "هل هؤلاء المحافظون لا يفكرون وهل دائما ينتظرون التعليمات المركزية؟"، مشيرا إلى أن ملف إزالة التعديات والمناطق والأسواق العشوائية داخل حرم السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل او الهيئة القومية للسكك الحديدية ولكن هى مسئولية جميع الوزارات المختصة بصفة عامة ومسئولية المحافظين بصفة خاصة.