أخبار مصر | وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب" يطالب بإزالة الأسواق العشوائية من على القضبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزير النقل والمهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإسراع فى إزالة الأسواق العشوائية البالغ عددها نحو 1200 سوق عشوائية على شريط قضبان السكك الحديدية، وأخرى بمحيط المحطات بمختلف محافظات الجمهورية، متهما الحكومة بأنها وراء انتشار هذا الكم الكبير من الأسواق العشوائية.

وقال زين الدين، إنه يجب وضع خطة عاجلة وشاملة بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والمحافظين لإزالة الأسواق العشوائية، خاصة أن هذه الأسواق تعوق حركة سير القطارات وتعرض حياة المواطنين والباعة الجائلين لخطر الموت تحت عجلات القطارات، مُطالبًا الحكومة بالإسراع فى إزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة سير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.