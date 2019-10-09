أخبار مصر | تحرك برلماني حول ما تم في مشروع استزراع مليون ونصف مليون فدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول ما تم في مشروع استزراع مليون ونصف مليون فدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن ما تم في مشروع استزراع مليون ونصف مليون فدان.

وطالب ضيف، بضرورة الكشف عن ما تم بالمشروع، من حيث شروط التعاقد، والمقنن المائي للأراضي والقطع المعروضة، والمناطق التي تم طرح أراضي بها، داعيًا إعلان عدد القطع التي تم بيعها للمستثمربن الصغار والكبار، وما تم بشأن حفر الآبار، وكذلك المساحات المخطط زراعتها بكل منطقة، والبنية التحتية، وتساءل: هل سيتم استخدام طرق الزراعة الحديثة في المشروع واللجوء أيضا إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية؟.

وطالب النائب البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة المصارحة والمكاشفة في حال وجود أي معوقات أمام المشروع، ليتمكن نوار البرلمان من المساهمة في وضع حلول لتلك المعوقات: متسائلا: هل بالفعل تمت الزراعة في المشروع.. وما هي القطع التي تمت زراعتها فعليا؟، مُشيرًا إلى أن أغلب مناطق المشروع، لم يتم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية، بها ليتمكن الشباب من البدء في الزراعة، متابعا: وفقا لكراسة الشروط تلتزم شركة الريف المصري بتنفيذ البنية التحتية، وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان، يعد من أهم مشروعات التنمية بالبلاد التي أطلقها الرئيس السيسى، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وبناء صناعات زراعية وزيادة التصدير، لافتا إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب بحث كافة المعوقات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.