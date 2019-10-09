أخبار مصر | الموافقة على نقل أصول المنشآت العلاجية التابعة للصحة إلى الهيئة العامة للرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على نقل أصول المنشآت العلاجية التابعة للصحة إلى الهيئة العامة للرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، موافقة مجلس الوزراء، على نقل أصول (أيلولة) بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل ويتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وضع نظم وإنهاء اجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.

ويأتي هذا النقل وفقًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي اشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد اهم مشروعات الدولة القومية التى تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشارت زايد، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، قامت بإفتتاح فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبني هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يرافقها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان يوم 29 أغسطس الماضي وتضم الهيئة عددًا من الإدرات منها إدارة مكافحة العدوى والجودة ورضا المنتفعين والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء على آراء المنتفعين وبحث الشكاوي والمقترحات المقدمة والعمل علي تقديم حلول فورية لها.

وأوضح أنه يضم 96 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشئون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، مضيفة أنه سيتم استكمال الانتداب لعدد آخر؛ ليصبح عدد العاملين بالهيئة 150 موظفًا وذلك كان في إطار الإستعدادات لإنهاء نقل تبعية المنشآت إلى فرع الهيئة العامة للرعاية العلاجية ببورسعيد.