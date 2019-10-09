أخبار مصر | القمة الثلاثية وكلمة مدبولي بالبرلمان.. أبرز ما جاء بصحف اليوم

حيث ألقت الضوء علي فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، موضحة أن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيازيس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، اجتمعوا في القاهرة، أمس، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث.

حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أنه تم خلال القمة الاتفاق على تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والإدانة لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية.

كما تصدر البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان، في حضور عدد من وزراء حكومته، والتي قال فيه: "الاقتصاد المصري كان أقرب للانهيار في 2014، ولولا التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيها، والعالم كله يُشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي"، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها.

وفي شأن اقتصادي، أشارت الصحف إلى إعلان وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 39.172 مليار جنيه خلال يوليو الماضي (الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020)، أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 51.415 مليار جنيه ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه.

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ونوهت صحف الأربعاء إلى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقالت إن "نصار" أكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية لمستويات متميزة خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين لجهود تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام دوائر الأعمال الكورية بالسوق المصرية خاصة في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والمنسوجات والطاقة المتجددة والإنشاءات والصناعات الهندسية.

ومن جهة أخرى، لفتت الصحف إلى توقيع مصر وفرنسا، أمس، منحتي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو، ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه.

وفي سياق آخر، أفادت الصحف أن وزارة التموين اتفقت مع شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على طرح مناقصة لشراء الأرز الأبيض المحلي لأول مرة منذ فتح باب الاستيراد خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التوريد بداية من شهر يناير 2020، بأسعار أقل من المتداولة بالأسواق، بحسب تصريحات رجب شحاتة رئيس الشعبة.