أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب بالانتقال للشباب لمحل إقامتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب بالانتقال للشباب لمحل إقامتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعمل بفكر جديد في مجال التدريب المهني باعتباره هو أولي الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل ، مؤكدا أنه لا تشغيل دون تدريب، لأنه النواة الأولى الذي ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مضيفًا أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب المهني.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه من هذا المنطلق نقلت الوزارة الفكر التدريبي من 38 مركزا ثابتا تابعة لها بالمحافظات إلي وحدات التدريب المتنقلة لتصل للشباب لمحله إقامتهم، الأمر الذي سيعودُ عليهِم بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفعِ أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصري .

وأشار إلي أن هذا الفكر جاء من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، التي أطلاقتها الوزارة بـ 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية، بالقرى والنجوع في 27 محافظة.

Advertisements

وقال: إن "مهنتك مستقبلك"، تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدفُ الوصول إلى متدربٍ كفء على مستوى عالٍ باعتبار أن التدريب الجيِّد هو السبيل الأفضل للتشغيلِ الأمثل.

وأوضح "سعفان" أن الوزارة تتابع يوميا التدريب بالوحدات الأربع المتنقلة في قري ونجوع محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، لإزالة أي معوقات قد تقابل المتدربين، حيث يتم تنفيذ دورات التدريب التي تضم كل واحدة 15 متدربة ومتدرباً علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية.

وقال: إن الوزارة تقوم حاليا بإعادة تطوير وتأهيل 9 وحدات متنقلة بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، تمهيدا لإطلاقها لتجوب باقي قري ونجوع محافظات مصر.