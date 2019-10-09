أخبار مصر | 16 أكتوبر.. انعقاد المؤتمر العربى الإفريقي لفتح آفاق التصدير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 أكتوبر.. انعقاد المؤتمر العربى الإفريقي لفتح آفاق التصدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لإفريقيا، عن انعقاد المؤتمر الأربعاء القادم 16 أكتوبر تحت شعار "مصر فى قلب إفريقيا".

أشار الدكتور يوسف العبد – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر – إلى حضور رئيس جالية جنوب السودان وممثل تليفزيون جنوب السودان فى اجتماع اللجنة المنظمة اليوم، وتم خلال الاجتماع تأكيد حضور وزراء زراعة النيجر وسيراليون وغينيا ومستشار رئيس وزراء النيجر ومستشار رئيس سيراليون، كما تم تأكيد حضور سفراء تشاد، المغرب، اوغندا، غانا،الكونغو، بورندى، ليبيا وجيبوتى،، كما تم تأكيد حضور رؤساء جاليات اريتريا، إفريقيا الوسطى، الكاميرون، النيجر، الكونغو، تشاد، غانا ونيجيريا، وجنوب السودان.

أوضح العبد أن على رأس الحضور وزير الزراعة المصري الدكتور عز الدين ابوستيت، ووزير قطاع الأعمال وأكثر من 50 شخصية افريقية وعربية رفيعة المستوى، ووفود من دول المغرب والإمارات والسعودية وليبيا.

Advertisements

نوه إلى تهافت الشركات الأفريقية على حضور المؤتمر والمشاركة فى فعالياته مثل الشركات التشادية وغيرها.

ناشد العبد الرئيس السيسى والقيادة السياسية بحضور هذا المؤتمر الهام الذى سيكون الجسر لتصدير الأدوية البيطرية والأعلاف وإضافات الأعلاف إلى إفريقيا وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية وتنمية الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة وفتح ابواب رزق جديد للشباب.

دعا الإعلامي صبحى الحفناوى – المتحدث الإعلامي للمؤتمر – جميع الشركات المصرية للمشاركة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر يفتح آفاق التصدير للمنتجات المصرية للسوق الافريقى، مؤكدا ان المؤتمر يأتي تفعيلا لسياسة الرئيس السيسى والقيادة السياسية للانفتاح على قارة إفريقيا وتنميتها، وتفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة التى تمت فى النيجر وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام.