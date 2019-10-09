مصر | شاهد بـ"فض رابعة": "الاعتصام كان مسلح.. وضربوا علينا نار"

وقال شاهد شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، العميد علاء بشندي، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه كان مسموحا لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات أمنه للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية.

وأكد الشاهد أن الأمن لم يقترب من الاعتصام أثناء انعقاده، وكانت جميع الشوارع المؤدية للاعتصام مغلقة بالمتاريس لمنع دخول أى سيارة.

وعن سؤال الدفاع للشاهد بأن وزير الداخلية قال في مؤتمر إنه تم ضبط 8 أسلحة نارية، وهنا رد الشاهد أن الأسلحة الصحيحة هي ما تم ضبطها وذكرت في التحقيقات.