مصر | شاهد بـ"فض رابعة": "الاعتصام كان مسلح.. وضربوا علينا نار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بـ"فض رابعة": "الاعتصام كان مسلح.. وضربوا علينا نار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال شاهد شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، العميد علاء بشندي، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه كان مسموحا لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات أمنه للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية.
وأكد الشاهد أن الأمن لم يقترب من الاعتصام أثناء انعقاده، وكانت جميع الشوارع المؤدية للاعتصام مغلقة بالمتاريس لمنع دخول أى سيارة.
وعن سؤال الدفاع للشاهد بأن وزير الداخلية قال في مؤتمر إنه تم ضبط 8 أسلحة نارية، وهنا رد الشاهد أن الأسلحة الصحيحة هي ما تم ضبطها وذكرت في التحقيقات.
وعن سؤال الدفاع للشاهد حول زيادة عدد القتلى وهنا رد الشاهد قائلا إن الاعتصام كان مسلحا وتم إطلاق النار من داخل الاعتصام ومن المحتمل أن يكون سبب زيادة عدد القتلى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.