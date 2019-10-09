مصر | ضبط 390 قرصا مخدرا و150 جرام حشيش بحقيبة راكب بمطار برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 390 قرصا مخدرا و150 جرام حشيش بحقيبة راكب بمطار برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الركاب بمطار برج العرب حال محاولته تهريب أقراص ومواد مخدرة داخل تجويف بإحدى حقائبه.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (390 قرصا مخدرا - كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما) مخبأة بتجويف بإحدى حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب والعمل على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة لضبط مرتكبيها والقائمين عليها بكافة منافذ البلاد.