مصر | حالات لا تشملها قرارات العفو الرئاسي.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالات لا تشملها قرارات العفو الرئاسي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع الأعياد والمناسبات العامة، يصدر رئيس الجمهورية قراره بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وذلك في ضوء حقه المكفول بالقانون والدستور، ويجب أن يتم ذلك وفقًا لضوابط وأطر معينة حددها الدستور، وقد نص الدستور على بعض الفئات التي لا يحق للرئيس العفو عنها وهي 17 حالة، وهي الحالات التي أدينت بارتكاب جرائم معينة، منها جرائم الإرهاب والدعارة والمخدرات والرشوة وقضايا المحاكم العسكرية والاتجار بالأعضاء البشرية.

وكما حافظ الدستور على حق مجلس النواب في الاطلاع على تلك القرارت وإبداء آرائه بالموافقه أو الرفض.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مرسومًا بقانون لتعديل شرط قضاء المفروج عنه لثلاثة أرباع مدته المحكومة عليه، وطالب "السيسي" بأنه يكفي نصف المدة ويكون الإفراج تحت شرط، هو عدم ارتكابه أي جريمة من جرائم الإرهاب.

شروط العفو الرئاسي

ويستند العفو الرئاسي في شروطه وتطبيقه إلى لائحة السجون، وهو أمر معمول به في كل أنظمة العالم، عندما يكون المتهم حسن السير والسلوك، ولم يرتكب جريمة أثناء وجوده في السجن، والجريمة التي ارتكبها ينطبق عليها ثلثا المدة أو نصف المدة على حسب، ويصدر بها قرارات عفو، يعدها وزير الداخلية ومصلحة السجون وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.

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