مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر سبتمبر 2019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (216) قضية تهريب (ملابس جاهزة أجنبية الصنع – أقمشة وخيوط – أمتعة شخصية – مستحضرات طبية – مستحضرات تجميل – أدوية وعقاقير طبية بشرية – أجهزة تنقيب على المعادن - مستلزمات طبية - مكملات غذائية- أجهزة تكييف - هواتف محمولة بمشتملاتها – أجهزة بلاي إستيشن – ساعات يد – كشافات ليد – أدوات رياضية – بطاريات – إكسسوارات أثاث – شرائط حرير – سيارات جولف – معدات حفر – جرارات زراعية مستعملة – ماكينات دراي كلين مستعلمة – ماكينات كبس أقراص مستعملة – معجون سليكون - قطع غيار سيارات – ماكينات تصنيع بلاستيك – حديد خردة – خشب – حجر قلم – شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها – معسل – مبيدات حشرية – سجائر أجنبية الصنع – تبغ خام – أسماك) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (82،643،118 – إثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية عشر جنيهًا مصريًا).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (39) قضية تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة.. بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصرى (2،587،919 إثنان مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر جنيهًا)، وبلغ إجمالى المضبوطة بالجنيه المصرى (3،605،719 ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيهًا).

في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية: ضبط (206) قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 41،858 واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة ثمانية وخمسون جنيهًا مصريًا).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة: ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (عدد 23 فص ألماس – 22 كيلو جرام مشغولات ذهبية – 81 كيلو جرام مشغولات فضية – عدد 60 جنيهات ذهبية ).

في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط (7) قضايا بمضبوطات بلغت (43 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة، 2 قطعة تمثال فرعوني صغيرة الحجم منقوش عليها بالكتابة الفرعونية).

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في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (47) قضية بمضبوطات بلغت:

عدد (7930) قرص مخدر.

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 2،91 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 جرام ).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 25 جرام ).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 260 جرام ).

عدد (4) زجاجات لعقار كونترمال المخدر.

عدد (199) أمبور لعقار PENTAZOCINE المخدر.

كمية من مخدر القات وزنت ( 32،580 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 309 جرام ).

كمية من مخدر الماريجوانا وزنت ( 20 جرام ) وكذا (10 سيجارة).

في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (24) قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت (10،003،500 عشرة ملايين وثلاثة آلاف وخمسمائة قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال" – 1900 طلقة رش - بندقية ضغط هواء – 6 منظار - 96 قطعة سلاح أبيض ).

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط (35) قضية (هجرة غير شرعية "تسلل").

في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات: ضبط (75) قضية (تزوير مستندات، جوازات، إقامات، أختام، إذن سفر خاص بالتجنيد، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية ).

في مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام: ضبط عدد (112) قضية جنائية (سرقة متنوعة – نصب - إنتحال شخصية - تسول - عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية )، وضبط عدد (7203) محكوم عليهم في قضايا (جنايات – جنح - غرامات – مخالفات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

