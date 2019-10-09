مصر | بـ"أجنة حديدية" و"ملاكي".. سقوط "لص المتاجر" في مصر الجديدة

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من (مالك محل ملابس كائن بدائرة القسم ) بوجود كسر بالكالون باب المحل وسرقة مبلغ مالي قدره (15000 جنيه) ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – لهما معلومات جنائية مسجلة ).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أحدهما وبحوزته ( أجنة حديدية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب " كسر القفل " باستخدام سيارة ملاكي، واعترف بارتكاب ( عدد 3 حادث سرقة متاجر بذات الأسلوب ) بالاشتراك مع المتهم الهارب وذلك على النحو التالى:

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سرقة كمية من الملابس الجاهزة تقدر ثمنها بحوالي ( 24 ألف جنيه ) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.



سرقة كمية من الملابس الجاهزة تقدر ثمنها بحوالي ( 50 ألف جنيه ) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.