مصر | بـ"أجنة حديدية" و"ملاكي".. سقوط "لص المتاجر" في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أجنة حديدية" و"ملاكي".. سقوط "لص المتاجر" في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – لهما معلومات جنائية مسجلة ).
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبط أحدهما وبحوزته ( أجنة حديدية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب " كسر القفل " باستخدام سيارة ملاكي، واعترف بارتكاب ( عدد 3 حادث سرقة متاجر بذات الأسلوب ) بالاشتراك مع المتهم الهارب وذلك على النحو التالى:
سرقة كمية من الملابس الجاهزة تقدر ثمنها بحوالي ( 24 ألف جنيه ) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.
سرقة كمية من الملابس الجاهزة تقدر ثمنها بحوالي ( 50 ألف جنيه ) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل.
سرقة ( مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، عدد 14 هاتف محمول ) من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وتم بإرشاده ضبط ( مبلغ مالي قدره 15 آلاف جنيه، كمية من الملابس، هاتف محمول ) من متحصلات جرائم السرقة، وأضاف بأن باقي المسروقات المستولى عليها حوزة المتهم الهارب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا المضبوطات واتهموه والهارب بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.