مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 16 سلاحا ناريا و4 كيلو حشيش وهيروين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 16 سلاحا ناريا و4 كيلو حشيش وهيروين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 55 متهما – 48 اتجار- 3 تعاطي، ضبط بحوزتهم 3050 جرام حشيش – 423 أقراص مخدرة، أفيون – 710 جرام استروكس – 1099 جرام هيروين – 200 جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 12 متهم –16 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على بندقية الية عيار 9مم – 3 طبنجه مختلفة الاعيرة – 7 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12ملم – 5 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، 102 طلقة مختلفة الاعيرة.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 51 متهم، من بينهم 46 اتجار، 5 تعاطي، ضبط بحوزتهم 3910 جرام حشيش، 974 أقراص مخدرة، 380 جرام إستروكس، 160 جرام هيروين، 120 جرام شادو، 2670 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط عدد 16 متهما، 14 دفاع عن النفس، وعثر بحوزتهم على 2 طبنجه عيار 9 مم، 9 فرد خرطوش محلى الصنع، 4 بندقية خرطوش، 63 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

