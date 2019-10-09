مصر | في الإسكندرية.. سقوط صراف لاتجاره بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في الإسكندرية.. سقوط صراف لاتجاره بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (صراف بشركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتحرى عنه بمسكنه وعُثر بحوزته على (26،345 دولار أمريكي - 10،275 يورو - 14،410 ريال سعودي – 760،875 جنيها مصريا).

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وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

