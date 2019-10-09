مصر | الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة قسم أول أسيوط، وذلك في حضور (أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات)، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

