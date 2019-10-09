مصر | "معدات وأجهزة كهربائية".. ضبط 5 لسرقتهم مخزنا لأحد المصانع بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معدات وأجهزة كهربائية".. ضبط 5 لسرقتهم مخزنا لأحد المصانع بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مدير مصنع كائن بدائرة المركز) باكتشافه سرقة محتويات المخزن الخاص بالمصنع، عبارة عن (أجهزة كهربائية ومعدات وأدوات وشاشات وأجهزة كمبيوتر).
وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (خمسة أشخاص "سبق اتهام إثنين منهم في 5 قضايا" ).
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 فرد خرطوش و4 طلقات نارية - 2 سلاح أبيض – بلطة - مقص حديدي – مطرقة حديدية- مبالغ مالية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا ضبط مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" خاصة بأحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.