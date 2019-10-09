مصر | "معدات وأجهزة كهربائية".. ضبط 5 لسرقتهم مخزنا لأحد المصانع بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معدات وأجهزة كهربائية".. ضبط 5 لسرقتهم مخزنا لأحد المصانع بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة سرقة محتويات مخزن أحد المصانع بالقليوبية وإعادة المسروقات.

وتبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مدير مصنع كائن بدائرة المركز) باكتشافه سرقة محتويات المخزن الخاص بالمصنع، عبارة عن (أجهزة كهربائية ومعدات وأدوات وشاشات وأجهزة كمبيوتر).