مصر | بـ"11 فيزا كارد".. سقوط متهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"11 فيزا كارد".. سقوط متهم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير الشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصراف الآلي الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة أول المنتزه حال تعامله بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزته (مبالغ مالية محلية وأجنبية) كما تم ضبط عدد (11) فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين وعدد (1) جواز سفر خاص بالمتهم.

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو الوارد بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

