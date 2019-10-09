مصر | السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق بشقة سكنية تابعة لدائرة قسم روض الفرج، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمروض الفرج، وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

