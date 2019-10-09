مصر | خلال 24 ساعة.. إزالة 29 موقفا عشوائيا في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. إزالة 29 موقفا عشوائيا في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ضبط دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط ( 92 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، إزالة ( 29 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، تحرير (27 ) مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة، ضبط مخالفات نـمــوذج 125، ( 21 ) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، ( 18 ) زجاج فاميه، حجز توك توك، ( 11 ) التصالح الفوري، ( 16 ) ملصقات ومتعلقات، ضبط ( 7 ) سيارات بدون لوحات معدنية، دراجة بدون لوحات معدنية، (10) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 218 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير مخالفات انتظار خاطئ، مخالفات متنوعة، ضبط ( 18 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 3 ) دراجه بدون لوحات معدنية، ضبط ( 135 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 42 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (22 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1843 ) نـمــوذج 125، ( 46 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 31 ) زجاج فاميه، ( 8 ) حجز توك توك، ( 60 ) التصالح الفوري، ( 25 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات دخان كثيف، ضبط ( 10 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 295 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.