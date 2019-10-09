مصر | انتداب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة سكنية بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة سكنية بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية وقع صباح اليوم الأربعاء، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد الحريق وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.