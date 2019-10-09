مصر | "طلبوا فدية 5 ملايين جنيه".. الأجهزة الأمنية تحرر طالبا من مختطفيه في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طلبوا فدية 5 ملايين جنيه".. الأجهزة الأمنية تحرر طالبا من مختطفيه في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المطرية من أحد المواطنين (طالب – مقيم بدائرة المركز) بأنه حال عودته، وبصحبته صديقه (طالب مقيمان بذات الدائرة) مستقلان دراجة نارية قيادته ولدى وصولهما لمنزل صديقه اعترضتهما سيارة ملاكي وترجل منها شخصان بحوزة أحدهما سلاح ناري والآخر سلاح أبيض واصطحبا صديقه عنوة للسيارة وهربا به، ولاحقًا تلقى والد المجني عليه اتصالًا تليفونيًا من مجهول طلب خلاله مبلغ 5 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (5 أشخاص –لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه من مكان احتجازه بمزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بنطاق أمن الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بالتنسيق وقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والسويس، حيث أمكن ضبطهم جميعًا وبحوزتهم (بندقية خرطوش - سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بقيامه بالتخطيط لارتكاب الواقعة بقصد الحصول على مبلغ الفدية، وقيامه في سبيل ذلك بالاستعانة بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم واحتجاز المجني عليه بمزرعة خاصة بأحد المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

