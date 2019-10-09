مصر | تحرير 756 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 756 مخالفة مرورية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 قضية مخدرات – 3 سلاح أبيض – 9 غرامات - 2 دراجة نارية – 43 جزئي – 9 مستانف – 3 مسجل خطر – مخالفات – 2 جناية – 9 غرامات – 790 جنية مبلغ مالي، وبلغ الإجمالي 74 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 160 كرسي –10 ترابيزة – 4 ميزان – 3 ثلاجة – 10 استاند– 6 أسطوانة غاز – 2 شمسية – 6 اوتاد حديدية – 5 تروللى، وبلغ الإجمالي 196 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود المرور، تم تحرير 370 نموذج 125 –375 كلبش – 2 السير بدون رخصة قيادة – 9 السير بدون رخصة تسير، وبلغ الإجمالي 756 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

