شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تشن حملات لحماية الملكية الفكرية.. وضبط 9 محال لمنتجات مقلدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية، وفريق عمل الإدارة، الأربعاء، حملات مكثفة لحماية حقوق الملكية الفكرية في المحافظة، أسفرت عن رصد العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقال «فتح الله» إن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر لـ9 مخالفات تضمنت محضر جنحة اقتصادية ضد صاحب محل ملابس شهير لاستغلاله علامة تجارية شهيرة مملوكة لشركة كبيرة، وتم إرسال عينات إلى إدارة العلامات التجارية، ونتج عن تشابههما حدوث لبس لدى المستهلك، بالإضافة إلى عمل محضر جنحة اقتصادية ضد صاحب محل أحذية شهير لتقليد واستغلاله علامة تجارية شهيرة مملوكة لشركة كبيرة، ومحضر جنحة اقتصادية ضد صاحب محل ألبان لاستغلاله علامة تجارية شهيرة مملوكة لمحل شهير.

وأشار إلى أنه تم تحرير 3 محاضر جنحة اقتصادية ضد أصحاب مكتبات تقوم ببيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكة للغير ومحضر جنحة اقتصادية ضد صاحب كافتيريا، لاستغلاله علامة تجارية شهيرة لأحد الكافتيريات ومحضر غش تجاري لإحدى محطات وقود السيارات، بعد سحب عينة مغشوشة من البنزين غير مطابقة للمواصفات ومحضر غش تجاري لمستودع محطة وقود لوجود بنزين غير مطابق للمواصفات.