شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحتفل بمنتدى فتيات مصر في اليوم العالمي للفتاة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الخميس، منتدى فتيات مصر للاحتفال باليوم العالمي للفتاة والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة حيث يدور المنتدى حول «الفتيات والشابات وصورتهن في الإعلام».

يشهد الاحتفال، الذي سيقام بمقر ديوان وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، عددا واسعا من المشاركين في مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» من وزراء وممثلي الجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والمهتمين.

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وتقوم مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» والتي تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع هيئة بلان انترناشونال ايجبت والسفارة الكندية بالقاهرة بها للعام الثاني على التوالي على دعوة الفتيات لتقلد أدوار قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات في المساواة وإبراز النجاحات التي يمكن للفتيات تحقيقها وتغيير الصورة النمطية داخل المجتمع.

هذا وقد تم إطلاق اليوم العالمي الأول للفتاة في عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندي وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعي حول التحديات الخاصة التي تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.

وانضم العديد من البلدان إلى الحركة في عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام. يبقى الهدف الأساسي هو التركيز على جعل الحياة غير المرئية للفتيات- بكل ما تتضمنه من محن وقوة- ظاهرة وواضحة للجميع لإلهام المسؤولية والمشاركة الاجتماعية للعمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات. اليوم العالمي للفتاة أصبح الآن أساسا لكسب التأييد المجتمعي من خلال الأنشطة التي يشارك فيها الأفراد والمنظمات والحكومات.